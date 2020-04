Emergenza Coronavirus. Il bollettino in Germania: contagi in calo, 179 i nuovi decessi

2055 nuovi contagi, nelle ultime 24 ore, in Germania, per un totale che sale a 152.438. Secondo quanto riportano i dati del Robert Koch Institute per il secondo giorno consecutivo di rallentamento dei contagi dopo tre consecutivi di rialzi. I morti sono stati 179 per un totale che arriva a 5.500.