Emergenza, Coronavirus, il bollettino in Spagna: 4.211 nuovi casi e 435 decessi in 24h

La Spagna nelle ultime 24 ore ha fatto registrare 523 nuovi decessi correlativi all’infezione da COVID-19: il totale delle vittime sale così a 21.717 decessi. Dall'inizio della crisi, è di 208.389 il numero dei soggetti contagiati da Coronavirus: i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 4.211. Si tratta di numeri in leggero rialzo rispetto alla giornata di ieri, per quanto in Spagna, come in Italia, sia aumentato il numero dei tamponi effettuati. Si abbassano i pazienti in terapia intensiva: 52 in meno rispetto a ieri.