Emergenza, Coronavirus, il bollettino in Spagna: 6023 nuovi casi e 674 decessi in 24h

La Spagna nelle ultime 24 ore ha fatto registrare 6023 nuovi casi di positivi al COVID-19, un 5% in più rispetto alla giornata di ieri. Sono 674 i decessi registrati nell'ultimo giorno, per un totale di 12.418 dall'inizio dell'epidemia.

Le persone che in Spagna sono state fin qui contagiate dal COVID-19 sono 130.759: di queste, 6.861 sono in terapia intensiva e 38.080 quelle guarite.