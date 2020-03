Emergenza Coronavirus, il bollettino odierno: 2.116 nuovi casi, i contagiati salgono a 14.955

Consueto appuntamento con il bollettino odierno, diramato dalla Protezione Civile in occasione della conferenza stampa odierna di Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile. Nella giornata di oggi si registrano 181 guariti, 2.116 nuovi casi. Il totale attuale dei positivi a contagio da COVID-19 è 14.955, di cui 6.201 in isolamento domiciliare e 1.328 in terapia intensiva, sempre il 10% del totale delle persone affette. Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 17.660 persone hanno contratto il virus. 250 i nuovi decessi, tutti in attesa di conferma circa la correlazione da parte dell’ISS.