Emergenza Coronavirus. Il bollettino odierno: 952 guariti, 3957 positivi in più. 651 le vittime

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli come di consueto ha fornito il bollettino relativo al Coronavirus. Il numero dei guariti è di 952 che porta a 7024 il numero complessivo delle persone guarite. L’incremento dei positivi è di 3.957 per un totale di 46.638. Sono 651 i deceduti di oggi, numero in leggera controtendenza rispetto a ieri. Allo stato attuale sono 5.476 le vittime complessive con Covid-19 in Italia.