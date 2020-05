Emergenza Coronavirus, il Bologna lancia la piattaforma solidale WeAreOne2020

Dedicata a progetti per contrastare l'emergenza Covid-19

(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAG - Il Bologna lancia una piattaforma solidale per la ripartenza dopo l'emergenza Covid-19. Si chiama WeAreOne2020 - Ripartiamo Insieme ed è attiva sul sito ufficiale del club www.bolognafc.it, dedicata ai progetti promossi dal Bologna per contrastare l'emergenza Covid-19: dalle attività promosse dal club a favore del sistema sanitario, alle bacheche destinate a solidarietà, ristoranti e bar e le iniziative dei partner del club rossoblù. All'interno di questa bacheca i bolognesi potranno scoprire quali sono i locali che, in attesa di una completa ripresa delle attività, hanno attivato un servizio di take-away o delivery, una vetrina virtuale dove ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, forni e gelaterie di Bologna e provincia potranno apparire gratuitamente compilando il form dedicato. "In questo momento ci è sembrato opportuno rivolgere la nostra attenzione a temi sociali legati al territorio - spiega l'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci - La piattaforma solidale WeAreOne2020 - Ripartiamo Insieme ha l'obiettivo di ospitare tutte le iniziative messe in campo dal Bologna e dai suoi partner in questo momento di emergenza e di sostenere il tessuto produttivo locale. Il Bologna è parte integrante e connettiva del territorio, per questo vogliamo dare il nostro contributo per ripartire insieme". (ANSA).