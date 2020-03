Emergenza Coronavirus, il Burj Khalifa si tinge di tricolore: "Siamo con voi"

Un bellissimo messaggio per l'Italia, da Dubai. Oggi il Burj Khalifa, il più alto grattacielo al mondo nonché uno dei simboli della metropoli degli Emirati Arabi Uniti, si è infatti tinto di tricolore, per poi colorarsi di bianco con un messaggio destinato al nostro Paese: "Siamo con voi".

. @BurjKhalifa in Dubai, the world's tallest skyscraper shined tonight with the colours of the Italian flag with "We are with you", as a sign of solidarity and friendship with Italy in the common challenge to overcome #coronavirus. pic.twitter.com/AbRtLMx77C

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 16, 2020