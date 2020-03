Emergenza Coronavirus. Il capitano dell'Italia pallanuoto: "Necessario il rinvio di Tokyo 2020"

Il capitano della Nazionale Italiana di pallanuoto, Vincenzo Renzuto, ha parlato del rinvio di Tokyo 2020. Questo quanto riportato da Rai Sport: "Penso che fosse necessario rimandare le Olimpiadi. Non c'erano le basi per allenarsi ed era difficile arrivare preparati a Tokyo 2020. Per noi cambia poco, ci prepareremo al meglio anche per il 2021".