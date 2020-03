Emergenza Coronavirus. Il capo dell'atletica mondiale: "E' presto per decidere sulle Olimpiadi"

È troppo presto per decidere sul possibile rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020. E' la posizione di Sebastian Coe, capo dell'atletica mondiale. Il Comitato Olimpico Internazionale ha affermato che i Giochi potrebbero ancora iniziare il 24 luglio, nonostante la pandemia di Coronavirus abbia causato la cancellazione di molti eventi. "Non dobbiamo prendere una decisione precipitosa quando mancano ancora quattro mesi", ha spiegato Coe alla BBC. Ma "se dovessimo modificare la data, la modificheremo. È possibile. Tutto e' possibile". "Gli eventi - ha proseguito - stanno cambiando di ora in ora ma non e' una decisione che deve essere presa al momento. Stiamo cercando di gestire la situazione con le informazioni che abbiamo, anche se non ne abbiamo molte".