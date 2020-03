Emergenza Coronavirus. Il comissario Arcuri: "Italiani rispettate le prescrizioni del Governo"

vedi letture

Il commissario all'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri in conferenza stampa ha parlato della situazione italiana ringraziando gli italiani per i sacrifici fatti e chiedendo loro di continuare così: “Tutti i cittadini stanno facendo enormi sacrifici, li ringrazio, ma non basta e bisogna essere chiari. È davvero importante attenersi alle prescrizioni che il governo ha dato sapendo che sono difficili e inusuali. La stragrande maggioranza degli italiani le rispetta e imploriamo di rispettarle a tutti gli italiani perché dobbiamo fare in modo che l'emergenza non si diffonda in regioni dove è stata contenuta la portata del virus. - continua Arcuri – Siamo stati attaccanti da un nemico forte, invisibile e sconosciuto. Oggi distribuiamo 135 ventilatori, macchine che servono nelle terapie intensive per curare i nostri connazionali più a rischio. Ieri ne abbiamo consegnati 121. Siamo passati da 13 a 73 ventilatori al giorno, oltre cinque volte di più, e sono ancora pochi. Confidiamo che questi numeri possano rapidamente crescere fino a raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati".