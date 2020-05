Emergenza Coronavirus. Il Comitato Paralimpico stanzia 5 milioni per sostenere le società

"Il Comitato Italiano Paralimpico ha deliberato oggi, nel corso di una seduta straordinaria di Giunta che si è svolta in videoconferenza con la partecipazione del Ministro per lo Sport e le Politiche giovanili Vincenzo Spadafora e del Presidente del CONI Giovanni Malagò - uno stanziamento di 5 milioni di euro in favore delle Federazioni e Discipline Sportive che svolgono attività paralimpica finalizzato al sostegno dell’associazionismo sportivo di base, in particolare delle società sportive che promuovono lo sport paralimpico nei territori e che, a causa dell’emergenza COVID-19 si trovano ad affrontare gravi difficoltà economiche". Così si legge in un comunicato ufficiale apparso sul sito del CIP che spiega come queste risorse, recuperate all'interno del bilancio dell'ente, saranno messe a disposizione delle varie Federazioni per individuare le società sportive che potranno benificiare dell'intervento economico e così scongiurare la chiusura dovuta alla crisi.