Emergenza Coronavirus. Il ct del Setterosa: "Auspico un cambio di data delle Olimpiadi"

"Al momento capisco che Cio e governo giapponese stiano prendendo tempo, mi auguro che alla fine ci sia un cambio di date", perchè disputandole tra fine luglio e l'inizio di agosto "sarebbero Olimpiadi strane, con atleti non allenati. Insomma, chi parteciperà? C'è gente che non si sta allenando, molti si devono ancora qualificare". È il pensiero del ct del Setterosa Paolo Zizza, in attesa come tutto il mondo dello sport di capire il destino dei prossimi Giochi di Tokyo 2020 per i quali alla Nazionale di pallanuoto femminile resterebbe la carta del preolimpico attualmente slittato a maggio. "Più ci avviciniamo all'evento e più aumentano le perplessità - riferisce Zizza all'ANSA - Gli impianti tutti chiusi tutti, siamo fermi. Tutte le ragazze sono tornate nelle loro case, vasca zero, solo lavori a secco. In attesa dell'evoluzione della situazione. La difficoltà è tanta, sta aumentando il numero contagi anche nelle altre nazioni. La perplessità c'è, sicuramente la situazione non sarà semplice. La cosa fondamentale al momento è la salute, al di là del discorso olimpico".