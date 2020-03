Emergenza Coronavirus. Il dg dell'OMS: "Grazie Giappone per aver posticipato i Giochi"

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità, ha voluto ringraziare tramite Twitter il primo ministro giapponese Shinzo Abe: “Ho avuto una telefonata produttiva col primo ministro Shinzo Abe. Lo ringrazio per l’impegno del Giappone nella lotta al Covid-19 e per guidare la #HealthForAll agenda. Rafforzare la preparazione alle epidemie in contesti con risorse limitate, costruendo sistemi resilienti, è la chiave per mantenere il mondo al sicuro. L’OMS accoglie la voglia di Shinzo Abe e del Giappone di supportare la ricerca e lo sviluppo di vaccini e terapie per il Covid-19, così come il contributo finanziario ai paesi con sistemi sanitari fragili. Ho anche apprezzato la decisione di Shinzo Abe di posticipare Tokyo 2020 al prossimo anno a causa della pandemia. L’OMS vorrebbe continuare ad essere parte della preparazione e del successo dei Giochi, non vediamo l’ora di celebrare insieme l’umanità”.