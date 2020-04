Emergenza Coronavirus. Il documento di Bankitalia: "Lo Stato aiuti le imprese"

vedi letture

In questa fase di emergenza Covid-19 "sono necessari, nel breve termine, trasferimenti diretti alle imprese da parte del governo per compensare la perdita di fatturato e coprire le spese operative". E' quanto si legge in un documento pubblicato sul sito della Banca d'Italia a firma del capo del Servizio stabilità finanziaria dell'istituto Giorgio Gobbi. "Questo intervento richiede tuttavia che lo Stato si faccia carico nell'immediato di un ingente spesa, che si possano superare dei vincoli normativi a livello europeo e che si definiscano criteri di ammissibilità delle imprese agli aiuti pubblici che non creino eccessive controversie con le parti sociali e tra settori economici diversamente colpiti dalla crisi".