Emergenza Coronavirus, il dottor Gorini: "In settimana sperimentiamo il vaccino sull'uomo"

L'immunologo Giacomo Gorini, studioso dell'Università di Oxford, ha parlato della lavorazione di un vaccino in corso nel suo dipartimento, in collaborazione con studi italiani, a Che Tempo Che Fa su Rai 2: "Abbiamo appena finito la fase di studio pre-clinico e in questa settimana cominceremo a testarlo sull'uomo, dopo aver svolto una fase breve sugli animali che ci ha dato risposte di sicurezza che ci aspettavamo. Si usa un virus modificato, che si chiama Adenovirus e contiene un frammento minuscolo dello spike del Coronavirus, e che porterà quel genoma ad essere interpretato dal muscolo del volontario, e poi speriamo nelle persone di tutti i giorni, così da farlo riconoscere anche quando arriva il virus vero da parte del sistema immunitario. Andremo avanti in maniera tradizionale: è un patogeno nuovo e ci sono aspetti da approfondire. Per ora abbiamo 5000 volontari, che dovrebbero darci il potere statistico per una differenza tra placebo e vaccinati nelle condizioni attuali del virus, ma se l'epidemia si ridurrà potremmo anche rivisitarlo".