Emergenza Coronavirus, il G20 inietterà 5 mila miliardi nell'economia mondiale

vedi letture

Il Whatever it takes coniato, in altri tempi e in altre circostanze, da Mario Draghi, diventa il motto del mondo di fronte alla minaccia Coronavirus. È quello che servirà, scrivono i grandi del pianeta in una nota conclusiva al G20 tenutesi quest'oggi in videoconferenza. Il G20, si legge, inietterà 5 mila miliardi di dollari nell'economia mondiale per superare la crisi legata alla diffusione del contagio da Covid-2019.