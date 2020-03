Emergenza Coronavirus, il Giro d'Italia non partirà dall'Ungheria

vedi letture

Il Giro d’Italia, se si correrà, non partirà da Budapest. Lo ha annunciato il deputato ungherese Mariusz Revesz, membro del partito di maggioranza e componente del comitato organizzatore della corsa per la maglia rosa. “A causa della situazione europea - si legge in un post su Facebook - non sarà possibile organizzare le prime tre tappe del Giro d’Italia in Ungheria. Il 12 marzo abbiamo annunciato a RCS (l’azienda editrice de La Gazzetta dello Sport nonché organizzatrice dell’evento, ndr) la rinuncia a organizzare la partenza. L’obiettivo è cambiare il contratto per consentire la partenza in una data successiva”.