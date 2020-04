Emergenza Coronavirus, il governo prepara un "bazooka" da 400 miliardi

Un bazooka da 400 miliardi di euro per spingere l’Italia verso la ripresa. È questa l’entità dei prossimi provvedimenti del governo, scrive La Stampa, dopo il vertice di ieri che ha portato a una sostanziale sintonia tra PD e 5S. Previsti aiuti alle imprese, a partire da prestiti con tassi d’interesse vicini allo zero. Per quelli fino a 25 mila euro, inoltre, non servirà alcuna valutazione del merito di credito da parte della banca. In concreto, i contenuti del provvedimento (ribattezzato DL Liquidità) saranno resi noti dopo il Consiglio dei Ministri in corso di svolgimento in queste ore.