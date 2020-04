Emergenza Coronavirus. Il maratoneta Faniel: "Finalmente posso tornare a correre all'aperto"

Il maratoneta, primatista italiano sulla distanza, Eyob Ghebrehiwet Faniel è pronto a tornare a correre su strada dopo l'apertura del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia che in mattinata ha annunciato la fine di alcune restrizioni fra cui quella di dover restare in un raggio di 200 metri dalla propria abitazione: “Mi ero procurato un tapis roulant e utilizzavo quello, ma ora torno in strada. - ha spiegato Faniel come riporta Sportmediaset - Non proprio su strada in realtà, ma sui sentieri vicino casa mia. Ho già studiato un percorso di due chilometri, entro i limiti stabiliti dal presidente Zaia, ne ho parlato anche con un assessore di qui e mi ha dato il via libera. Ripeterò questo circuito per sette-otto volte e con una quindicina di chilometri sono a posto. Non è come un allenamento normale, ma non ci sono gare in vista fortunatamente”.