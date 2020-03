Emergenza Coronavirus, il medico cinese: "Italia, devi chiudere tutto. Serve un vero blocco"

"Italia, devi chiudere tutto. Così non basta". Parola di Qiu Yunqing, il capo della delegazione di medici arrivato dalla Cina. L'infettivologo, vicedirettore dell'ospedale universitario della regione di Zhejiang, lo dice a Repubblica: "Serve un vero blocco collettivo delle attività, come abbiamo fatto in Cina. Serve un controllo rigido, con rifornimenti alimentari per quartieri o blocchi di palazzi. Non ci sono altre misure".

Il medico cinese ha inoltre spiegato come i presidi sanitari a disposizione dei nostri operatori siano sicuramente inferiori agli standard necessari per tutelarli e in particolare a quelli impiegati in Cina, dove in diverse aree il contagio è stato contenuto proprio perché negli ospedali non ci si ammalava. Serve anche più personale: turni da 8 ore sono troppo pesanti, considerato l'equipaggiamento necessario per prevenire il contagio.