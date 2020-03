Emergenza Coronavirus, il messaggio dell'Atalanta: "Torneremo ad abbracciarci tutti insieme"

"Oggi più che mai uniti e determinati per vincere una partita in cui siamo tutti protagonisti! Ritorneremo ad abbracciarci e a cantare tutti insieme, ora è fondamentale restare a casa!". L'Atalanta scrive ai suoi tifosi nel giorno che avrebbe dovuto vederla di scena in Serie A. Una domenica diversa e priva di calcio, in cui c'è da continuare a giocare invece la partita più importante: quella della vita. Questo l'emotivo video su Twitter pubblicato dai nerazzurri: