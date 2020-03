Emergenza Coronavirus. Il Messico dichiara l'emergenza sanitaria

Il governo del Messico ha dichiarato per un mese lo stato di "emergenza sanitaria per cause di forza maggiore", una misura che gli consente di avere ampi poteri per adottare misure straordinarie per far fronte alla pandemia di Coronavirus, che nel Paese registra 1.094 positivi e 28 morti.