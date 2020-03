Emergenza Coronavirus. Il ministro D'Inca: "Domani decreto da 12-15 miliardi di euro"

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Inca nel corso di un'intervista a Rete 4 ha rivelato che domani il Governo varerà un primo decreto per fronteggiare l'emergenza Coronavirus e sopratutto aiutare quei settori che stanno soffrendo a livello economico: "Domani arriverà un primo decreto che conterrà una cifra tra i 12 e i 15 miliardi di euro in cui vi sono le fondamenta per poter mantenere attivo il settore industriale e imprenditoriale del nostro Paese".