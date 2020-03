Emergenza Coronavirus, il Ministro dello Sport francese: "Anche il Tour è a rischio"

Il ministro dello sport fracese Roxana Maracineanu, ieri è intervenuta ponendo seri dubbi sulla possibilità che il Tour de France possa corrersi regolarmente a partire dal prossimo 27 giugno: "Il Tour è un evento storico - ha detto l'ex nuotatrice argento olimpico a Sydney 2000 - ma le discussioni sono ancora in corso. C'è un'incertezza così come ce n'è per il rugby o il calcio. Questa pandemia ha un'incidenza molto forte anche sul settore sportivo". Tra le possibilità considerate c'è anche quella di correrlo a porte chiuse, ipotesi che però andrebbe contro ogni tradizione e che comunque metterebbe a rischio la sicurezza per la difficoltà del controllo del territorio dell'intera corsa. A riportarlo è Il Corriere della Sera.