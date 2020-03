Emergenza Coronavirus, il ministro Provenzano: “Dovremo aiutare anche chi lavora in nero”

“Dovremo aiutare anche chi lavora in nero”. Intervistato dal Corriere della Sera, il ministro per il Sud e la Coesione Sociale, Giuseppe Provenzano, affronta il timore che il contagio da Coronavirus si allarghi anche al Mezzogiorno d’Italia: “Il Sud ha due settimane di più, non vanno sprecate. Dobbiamo arrivare il prima possibile a 3.500 posti letto in terapia intensiva. Se l’epidemia fosse partita dal sud sarebbe stata un’ecatombe, e lo dico con rabbia.. Ma ricordo anche che i malati di Bergamo oggi sono accolti in Sicilia o in Puglia e che moltissimi medici del Sud si sono offerti per dare una mano in Lombardia”.

Come aiuterete chi sta perdendo la propria fonte di reddito?

“È inutile nasconderlo, nel meridione c’è un’ampia fascia di sommerso. Inevitabilmente, il governo finora ha privilegiato l’emerso. Ma se la crisi continua dovremo pensare anche alle fasce sociali più vulnerabili: le famiglie numerose, e chi lavora in nero”.