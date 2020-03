Emergenza Coronavirus. Il monito della FIFPro: "Incomprensibile che si giochi in Bielorussia"

Allarme della FIFPro, la federazione internazionale dei calciatori professionisti, per quanto sta accadendo in Bielorussia. Il segretario generale, Jonas Baer-Hoffmann, afferma che "non è comprensibile" che il campionato bielorusso si stia ancora disputando, unica lega europea di alto livello ancora 'aperta'. Baer-Hoffmann ha aggiunto che "ci sono giocatori preoccupati". I tifosi che sono entrati negli stadi bielorussi durante il fine settimana hanno ricevuto gel antisettico per le mani, ma pochi indossavano maschere per proteggersi. Il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, ha dichiarato che "è meglio morire in piedi piuttosto che vivere in ginocchio". Baer-Hoffmann afferma che FIFPro non ha un sindacato membro in Bielorussia ma "faremo pressioni" per introdurre delle precauzioni.