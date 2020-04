Emergenza Coronavirus. Il nuovo stadio del Cagliari senza spazi commerciali

vedi letture

Giulini: cambio di strategia insieme a Regione e Comune

(ANSA) - CAGLIARI, 01 APR - L'emergenza coronavirus cambia le strategie sullo stadio del futuro per il Cagliari Calcio: via la parte del progetto relativa agli spazi commerciali. "Ne stavamo già parlando nei mesi scorsi con il presidente della Regione Solinas e il sindaco di Cagliari Truzzu - ha detto il presidente del Cagliari alla tv sarda Videolina - avevamo tenuto la questione sotto traccia. Ma ora mi sento di dire che, in un momento in cui temiamo la recessione e speriamo in una ripresa, non si può pensare a nuovi spazi commerciali. Oggi noi dobbiamo sostenere i nostri commercianti, le nostre piccole imprese. Mi auguro che in tempi brevi la Regione e il sindaco ci confermino questo contributo aggiuntivo per riacquistare l'area e consentirci di non fare lo spazio commerciale in modo da avere comunque un piano economico-finanziario equilibrato. Prima la Regione ce lo confermerà e prima potremo progettare lo stadio e basta". Un passaggio che Giulini reputa fondamentale. "Ricordo che lo stadio è in concessione. Se il Cagliari vincerà il bando lo costruirà lui stesso con un'impresa. Se non lo vincerà lo costruirà un altro, posto che il Cagliari comunque giocherà lì. Non è uno stadio di proprietà, non è nostro terreno, siamo nelle mani delle pubblica amministrazione: penso che si arriverà alla decisione comune di costruire solo lo stadio". (ANSA).