Emergenza Coronavirus, il premier canadese Trudeau in quarantena: moglie positiva

La moglie di Justin Trudeau , primo ministro del Canada, è risultata positiva al test effettuato per il contagio da Coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso Trudeau, che osserverà un periodo di quarantena come la consorte Sophie, i cui sintomi sono per fortuna non preoccupanti.

I have some additional news to share this evening. Unfortunately, the results of Sophie’s COVID-19 test are positive. Therefore, she will be in quarantine for the time being. Her symptoms remain mild and she is taking care of herself and following the advice of our doctor.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 13, 2020