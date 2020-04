Emergenza Coronavirus. Il Premier Conte: "Italia in prima linea. Covid non conosce confini"

Il premier Giuseppe Conte, alla conferenza stampa virtuale per la presentazione di un’iniziativa ONU-OMS per accelerare lo sviluppo di un vaccino contro il Coronavirus, ha parlato della situazione legata al nostro Paese: "L’Italia è dall’inizio in prima linea in questa battaglia. Abbiamo imparato sulla nostra pelle che il virus non conosce confini. Siamo fieri di far parte di questa alleanza e vorrei dedicare il progetto a chi ha perso la vita e ai nostri eroi, dottori e medici".