Emergenza Coronavirus, il premier francese: "Il vaccino? Arriverà soltanto nel 2021"

“Il vaccino? Arriverà solo nel 2021”. In conferenza stampa congiunta col ministro della Salute, Olivier Véran, il premier francese Edouard Philippe ha fatto ieri il punto sulla situazione del contagio in Francia: “Dovremo imparare a convivere col Coronavirus, la crisi sanitaria non è ancora terminata e ci vorrà molto”. I due politici hanno spiegato che con tutta probabilità un vaccino non arriverà prima del 2021, appunto.