Emergenza Coronavirus. Il premier israeliano Netanyahu chiude bar e ristoranti

Dopo l’Italia, anche gli altri Paesi corrono ai ripari visto l’espandersi dell’emergenza Coronavirus, ormai categorizzata dall’OMS come pandemia. Da domani, infatti, tutte le attività ricreative in Israele saranno chiuse, compresi bari e ristoranti. Ad annunciarlo è il premier Benyamin Netanyahu in un discorso in cui ha sottolineato anche la necessità di tenere una distanza di almeno due metri dalle altre persone e di non assembrarsi in più di dieci nello stesso luogo. I servizi essenziali proseguiranno. Allo stato attuale sono 193 i casi di contagio in Israele.