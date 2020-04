Emergenza Coronavirus, il premier spagnolo: "Dal 2 maggio sarà concesso fare sport"

In Spagna si va verso la ripresa dello sport. Ad annunciarlo è il premier Pedro Sanchez che ha fatto sapere che dal 2 maggio inizierà a graduale e progressiva riapertura delle attività produttive del Paese: “Non riapriremo di colpo tutte le attività, andremo per tappe. Ogni attività avrà dei passaggi impostati, dal settore agrario a quello turistico, passando per lo sport e la ristorazione. Sarà una ripresa asimmetrica. Dipenderà dal territorio in cui uno vive. La pandemia non ha colpito tutte le zone allo stesso modo e per questo motivo la riapertura non sarà simmetrica. Sarà infine una risposta coordinata. Tutti i territori seguiranno le stesse regole. Tutti i cittadini avranno accesso ai criteri di riapertura”.

Sullo sport: “A partire dal 2 maggio sarà permesso uscire a fare sport e a passeggiare con la famiglia, se l’evoluzione del contagio sarà favorevole. Sarà il Ministero della Salute che deciderà se attuare queste misure. L’evoluzione per adesso invita a un moderato ottimismo”.