Emergenza Coronavirus. Il premier spagnolo Sanchez annuncia misure drastiche

Anche la Spagna nelle ultime ore sta facendo i conti con l’emergenza Coronavirus. Fino a questo momento sono 4.500 i casi di contagio e 90 le vittime. In serata sono arrivate le parole del Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez che ha annunciato misure drastiche: “La Spagna deve fare i conti con un’emergenza di salute pubblica che richiede decisioni straordinari. L’autorità competente in tutto il territorio sarà il Governo spagnolo. Tutti i corpi di polizia seguiranno gli ordini diretti del Ministro dell’Interno. Le misure saranno drastiche: appoggio ai lavoratori autonomi e alle famiglie, sostegno alle imprese e alla ricerca sui vaccini. Siamo in una crisi sanitaria, economica e sociale, la nostra missione è proteggere gli spagnoli. Si sospendono tutte le attività commerciali dove c’è rischio di contagio, tutte le attività minori ad eccezione del commercio di beni di prima necessità. Tutti i ministeri saranno a disposizione del Ministero della Salute. Il Governo garantisce la somministrazione alimentare così come quella di energia. In questo momento non ci sono colori politici, non c’è ideologia e non ci sono territorialità, i nostri cittadini sono al primo posto”, ha concluso.