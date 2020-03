Emergenza Coronavirus. Il premier spagnolo Sanchez: "Le vittime aumenteranno ancora"

vedi letture

Non solo l’Italia. Nell’ultima settimana anche in Spagna il numero dei contagiati e delle vittime per il Coronavirus è salito in maniera esponenziale. Oggi ne ha parlato il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, avvisando che i casi e i decessi sono destinati ad aumentare nei prossimi giorni: “I casi diagnosticati e i decessi aumenteranno nei prossimi giorni. Stanno per arrivare giorni critici per i quali dobbiamo prepararci. Dobbiamo essere forti. Il rischio è ovunque, ma dobbiamo fare uno sforzo maggiore. Sul fronte sanitario, il problema più grave è il numero di persone da curare, e poi c'è un altro fronte essenziale: restare a casa, so che è dura, ma dobbiamo andare avanti”, ha concluso il premier iberico.