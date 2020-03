Emergenza Coronavirus. Il presidente iraniano Rohani: "Necessaria la quarantena collettiva"

L'imposizione di una rigida quarantena collettiva in Iran è necessaria "per interrompere la catena di elevata diffusione del coronavirus". È l'appello lanciato dal presidente iraniano Hassan Rohani in una lettera sottoscritta da cinque ex ministri della Salute e 17 eminenti specialisti e docenti universitari