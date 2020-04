Emergenza Coronavirus. Il presidente Macron: "Il vaccino dovrà essere accessibile a tutti"

Il Presidente francese ha chiesto unità a tutti i Paesi che stanno lavorando su un vaccino contro il Covid-19. Per Macron "sarebbero inspiegabile e non perdonabile se il vaccino fosse accessibile solo nel Paese in cui è stato trovato. Quando vinceremo questa battaglia dovremo renderlo disponibile il più velocemente possibile per tutte le popolazioni".