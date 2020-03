Emergenza Coronavirus. Il presidente Zaia: "Quello del Veneto è un bollettino di guerra"

vedi letture

"Quello del Veneto è un bollettino di guerra. Non avrei mai pensato che ogni giorno un amministratore dovesse leggere il numero dei morti: 115 morti non sono i morti di una semplice influenza, questi cittadini se non fossero stati contagiati dal Coronavirus, non sarebbero in questa lista e a me poco importa fare le differenza tra "con coronavirus", o "da coronavirus". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della quotidiana conferenza stampa nella sede della Protezione Civile a Marghera.