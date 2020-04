Emergenza Coronavirus. Il primo ministro della Guinea-Bissau positivo al tampone

Nuno Gomes Nabiam, primo ministro della Guinea-Bissau, è risultato positivo al tampone per il Coronavirus così come altri 3 ministri del governo, informa l’Associated Press. I politici sono stati isolati in un hotel della capitale e lì resteranno in quarantena per le prossime settimane. Nello stato africano i casi positivi sono 70 con un solo decesso accertato.