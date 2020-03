Emergenza Coronavirus. Il Principe Carlo positivo al Covid-19: è a casa in buone condizioni

Altro contagiato illustre, nel pieno della pandemia Coronavirus. Secondo quanto riportato dal The Telegraph infatti anche il Principe Carlo sarebbe risultato positivo al Covid-19. Nell’articolo si legge come il Principe del Galles abbia manifestato sintomi nella norma e sia in buone condizioni di salute, tanto da continuare a lavorare ovviamente da casa ed in isolamento.

🚨 BREAKING: Prince Charles has tested positive for Coronavirus

He has been displaying mild symptoms but otherwise remains in good health and has been working from home throughout the last few days as usual

All the latest #coronavirus 👇https://t.co/MLHZ5lR4nv

