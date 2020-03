Emergenza Coronavirus, il Real Madrid dona materiale sanitario alla città

Il presidente della comunità di Madrid Isabel Diaz Ayuso ha annunciato di aver ricevuto una grande donazione di materiale sanitario con Florentino Perez, presidente del Real: "Grazie al club per il loro contributo molto importante per affrontare il coronavirus e aiutarci a salvare vite umane". Anche i calciatori vogliono contribuire e stanno chiedendo in via privata tramite i social, di aderire a varie raccolte fondi per sostenere la lotta al Covid-19. A riportarlo è AS.