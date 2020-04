Emergenza Coronavirus. Il rinvio di Tokyo 2020 costerà cinque miliardi, forse sei

vedi letture

Il rinvio di dodici mesi per i giochi olimpici di Tokyo 2020 costerà al Giappone almeno 5 miliardi di euro, che potrebbero salire anche a sei: un conteggio che, sottolinea Tuttosport, dipenderà da quanti appassionati chiederanno il rimborso dei biglietti acquistati. Cresce anche la spesa per la manifestazione. Da una previsione di 6 miliardi, i costi sono raddoppiati: dovrebbero essere 11. E in caso di cancellazione la situazione sarebbe quasi drammatica: comporterebbe per il Giappone una perdita abnorme, calcolata fra i 35 e i 37 miliardi.