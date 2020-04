Emergenza, Coronavirus, il Settore Tecnico della FIGC: così ci si allena a casa

vedi letture

Su un apposito form possibile scrivere quesiti agli esperti

(ANSA) - ROMA, 02 APR - L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha stravolto le nostre vite. Compresa quella routine sportiva, che ci portava ad allenare, a dispetto di qualunque fosse il meteo, e a disputare le partite di calcio nel fine settimana. In ogni categoria: dai professionisti fino ai dilettanti e ai più giovani. Nella speranza che presto tutto tornerà come lo abbiamo lasciato - in una dimensione in cui le nostre ansie e le nostre attese saranno rappresentate dalla sfida calcistica da disputare - come dobbiamo affrontare questo periodo? Perché il ruolo dell'allenatore - di guida non solo tecnica e tattica, ma anche psicologica - non si esaurisce con l'allenamento sul campo. Per questo motivo il Settore Tecnico della Figc vuole dare una mano a tutti i suoi tesserati che in questo momento vogliono sapere come comportarsi, per veicolare messaggi ed esercizi ai propri giocatori o alle proprie giocatrici. A disposizione di tutti i tecnici è presente un form sull'home page del sito Figc per poter porre delle domande ai docenti del Settore Tecnico. Basterà selezionare la materia - tra Metodologia dell'allenamento, Tecnica e tattica, Match analysis, Psicologia, Comunicazione e Regolamento del Settore Tecnico - e poi digitare il quesito: gli esperti della federcalcio risponderanno nei prossimi giorni, con i pareri che verranno proposti sotto forma di podcast - sullo stesso sito - per dare modo di seguire i suggerimenti anche mentre, magari, si stanno svolgendo altre attività. (ANSA).