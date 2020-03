Emergenza Coronavirus, il sindaco di Codogno: "Misure giuste, il contagio si combatte così"

"Non è ancora vinta, ma siamo vicini". Intervistato dal Corriere della Sera, il sindaco di Codogno, Francesco Passerini, commenta il modello a cui si sta ispirando il governo italiano per provare a contenere il contagio da coronavirus: "Siamo vicini alla crescita zero. Non è solo questione di zona rossa: bisogna cambiare la mentalità, il comportamento. Si vince con la responsabilità di tutti".

Allargate le misure a tutta Italia.

"Giusto, lo dicono i dati, i medi, i cittadini delle nostre zone. Mi ha sorpreso l'abolizione dell'area isolata, significa che i dati sono davvero confortanti".