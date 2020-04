Emergenza Coronavirus. Il sindaco di Istanbul chiede al governo il lockdown permanente

"Istanbul ha 16 milioni di abitanti, una popolazione più grande anche di molti Stati. Oltre metà dei 100 mila contagi in Turchia sono qui. Abbiamo chiesto al governo un coprifuoco permanente, ma la richiesta è stata ignorata". Il Sindaco, Ekrem Imamoglu, è tornato a chiedere pubblicamente al Governo di Erdogan di ordinare il lockdown per la metropoli da lui amministrata. In Turchia, fino ad ora, è stato solo applicato un coprifuoco assoluto nei giorni festivi per il timore di danneggiare l'economia.