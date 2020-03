Emergenza Coronavirus, il sindaco di Milano Sala: "Arrivate mascherine dalla Cina"

vedi letture

Come ha comunicato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, sono arrivate scorte di mascherine dalla Cina che il Comune consegnerà ai medici di base, agli ospedali, al personale dell'amministrazione e ai cittadini più fragili. "Milano da sempre ha intrattenuto ottimi rapporti con le principali città cinesi, nei giorni scorsi ho fatto un po' di telefonate alla ricerca di mascherine e ieri è arrivato il primo cargo a Malpensa. Ora le distribuiremo ai medici di base, al nostro personale che deve continuare a lavorare per la città, per voi, e le metteremo a disposizione degli ospedali. Dai programmi di consegna dovremmo riceverne alcune centinaia di migliaia nei prossimi giorni e se ciò avverrà ne metteremo a disposizione anche dei cittadini, cominciando dalle fasce più deboli e anziani. Inoltre, il Politecnico ha prodotto un liquido igienizzante, lo distribuiremo nei centri dove c'è più il rischio, per esempio in quelli dove il volontariato sociale è ancora attivo, e li ringrazio. Andiamo avanti così, con pazienza e dedizione. Buona domenica a tutti voi”, ha concluso.