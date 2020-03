Emergenza Coronavirus, il sindaco di New York: "Presto ci servirà l'intervento dell'esercito"

Il contagio da Coronavirus si diffonde anche negli Stati Uniti d'America. In particolare, i casi nella città di New York, come annunciato dal sindaco Bill De Blasio, sono arrivati a 923. Una situazione per la quale, ha spiegato il primo cittadino della Grande Mela, potrebbe essere presto necessario l'intervento dell'esercito.