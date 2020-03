Emergenza Coronavirus, il tennis si ferma: ATP annuncia uno stop di sei settimane

Si ferma anche il mondo del tennis. L'ATP ha annunciato una sospensione di sei settimane del tour di tennis professionistico maschile a causa di problemi di salute pubblica e sicurezza per COVID-19.

The ATP has announced a six-week suspension of the men’s professional tennis tour due to public health & safety concerns over COVID-19.

— ATP Tour (@atptour) March 12, 2020