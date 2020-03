Emergenza Coronavirus. Il timore è la mobilità verso le seconde case con riapertura

Il Fatto Quotidiano snocciola alcuni dati delle multe e dei controlli in questi giorni di lockdown italiano. Le restrizioni sono state prolungate almeno fino a Pasqua e c'è il timore che dando il via alla mobilità i contagi, soprattutto per via degli asintomatici, possano tornare a risalire. I ponti di 25 aprile e 1 maggio potrebbero indurre molti ad andare verso le seconde case come accaduto lo scorso week-end. Tanti si sono spostati senza comprovata necessità, sebbene le denunce stiano diminuendo (ma non i controlli).