Emergenza Coronavirus. Il Tour de France può partire il 29 agosto. Giro d'Italia a ottobre

Tutto ruota intorno al Tour de France per quel che riguarda la riscrittura dei calendari del ciclismo mondiale. Come si legge su Tuttosport la priorità è quella di trovare una data per l'evento più importante. La data ultima per il via è il 29 agosto, per riuscire a concludere il Tour in tempo per l’avvio dei Mondiali (in programma dal 20 al 27 settembre a Aigle-Martigny).

In questo modo la Vuelta verrebbe posticipata a novembre, visto che ad ottobre ci sarà il Giro d'Italia. Per ratificare questo scenario, oggi gli organizzatori del Tour si confronteranno con la federazione internazionale.