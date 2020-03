Emergenza Coronavirus. Il virologo Pregliasco spiega il Covid-19: "Incubazione media è 5 giorni"

vedi letture

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, ha parlato a SkyTG24 tornando sui dettagli legati a trasmissione, vita e incubazione del virus: “Si trasmette soprattutto con colpi di tosse e starnuti dei positivi, anche gli asintomatici in teoria possono trasmettere. La trasmissione avviene tramite le goccioline respiratorie più grandi, il raggio calcolato è di 1,80 m ma la distanza indicata di 1 metro fra persona a persona è quella giusta. Periodo di incubazione? In tutte le caratteristiche virologiche ci sono i fuori probabilità. La variabilità è da 2 a 11 giorni con un valore medio di 5,2. Ci sono casi di incubazione anche più lunga, però. Farmaci? Ci sono diverse opzioni vagliate, sperimentate, ovviamente tutto con l’ok dell’Aifa. Ci sono farmaci in uso per altre terapie che agiscono diversamente ed in maniera interessante, ma ancora serve un po’ di tempo. Tempi per vaccino? Ci sono 20 studi censiti dall’OMS. C’è un avanzamento, anche perchè questo vaccino parte da ricerche di vaccini vecchi contro la Sars. Noi però non diamo false speranze, il vaccino non sarà disponibile in grande quantità, per tutta la popolazione, prima di 1-2 anni. Per i prossimi mesi restano valide le questioni legate alla distanza sociale. I sintomi? Ce ne sono tanti, in certi casi anche congiuntivite. Ma diciamo che quelli da tenere sotto controllo restano 2: febbre oltre i 38 e crisi respiratorie. Il caldo aiuterà? Il caldo non lo distrugge, magari gli rende meno facile la vita. Questi virus amano gli sbalzi termici. Vediamo cosa succederà, difficile fare previsioni certe. E' come le previsioni del tempo, precise nell'immediato e un po' meno col passare dei giorni. Servirà ancora un po', mi aspetto ancora un aumento dei casi ma poi si dovrà andare verso un iniziale calo. Ma il virus ci terrà compagnia fino a maggio-giugno con possibilità di ritorni".